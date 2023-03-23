تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”. وعبّر الرئيس التونسي، خلال الاتصال عن تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للشعب الليبي بدوام الاستقرار والنماء. وجدد “سعيّد” حرصه التام على العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر بين البلدين.

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