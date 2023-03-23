افتتح بمحلة الرباط بسرت عيادتين للنساء والولادة والأطفال بالعيادة المجمعة المرك

افتتح بمحلة الرباط بسرت عيادتين للنساء والولادة والأطفال بالعيادة المجمعة المركزية الصحية بسرت التابعة لوزارة الصحة بعد تجهيزهما بالمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة، كما تحتويان على أسرة وأجهزة طبية للكشف الطبي على المرضى المترددين من النساء والأطفال وتكليف أطباء أخصائيين للمناوبة بالعيادتين لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

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