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افتتح بمحلة الرباط بسرت عيادتين للنساء والولادة والأطفال بالعيادة المجمعة المرك

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

افتتح بمحلة الرباط بسرت عيادتين للنساء والولادة والأطفال بالعيادة المجمعة المركزية الصحية بسرت التابعة لوزارة الصحة بعد تجهيزهما بالمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة، كما تحتويان على أسرة وأجهزة طبية للكشف الطبي على المرضى المترددين من النساء والأطفال وتكليف أطباء أخصائيين للمناوبة بالعيادتين لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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