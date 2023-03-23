هدد رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج، بأن الأطباء سيقدمون استقالة جما

هدد رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج، بأن الأطباء سيقدمون استقالة جماعية أو القيام بعصيان مدني في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم بشكل كامل، محمّلا وزارة الصحة كامل المسؤولية، بسبب مماطلتها في تسوية المطالب الشرعية التي رفعت إليها، ومنها تحسين الأجور من خلال إعادة مراجعة التصنيف المهني للأطباء، بالإضافة إلى توفير وسائل وإمكانيات العمل.

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