منظمة رصد الجرائم الليبية، في تقريرها السنوي: 2022 .. عام آخر من تغييب العدالة ف

منظمة رصد الجرائم الليبية، في تقريرها السنوي: 2022 .. عام آخر من تغييب العدالة في #ليبيا.

ــ تم تسجيل 561 انتهاكًا خلال 2022، تتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم ضد المدنيين.

ــ الانتهاكات شملت أكثر من 230 اعتداء ضد المهاجرين في البحر المتوسط وداخل ليبيا.

ــ الانتهاكات شملت 62 حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني واحتجاز تعسفي لنشطاء ليبيين وصحفيين.

ــ تم رصد 42 عملية قتل خارج نطاق القانون، واعتداءات طالت 40 متظاهرًا سلميًا، و 5 حالات تعذيب.

ــ تم رصد مقتل 34 مدنيًا، بسبب الألغام الأرضية أو الهجمات العشوائية، ما يمكن أن يتم تصنيفها “جرائم حرب”.

ــ تم اكتشاف 91 جثة في مقابر جماعية في #سرت و #ترهونة خلال العام الماضي.

ــ تم إحالة أكثر من 60 ملف و84 مراسلة بشأن انتهاكات حقوقية في ليبيا إلى الجهات الدولية.

ــ يجب معالجة التحديات السياسية والعسكرية الناجمة عن تفشي الأسلحة وسيطرة الميليشيات وانقسام المؤسسات الحكومية الليبية.

ــ استهداف الحكومة الليبية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين الذين يوثقون الانتهاكات والجرائم، يشكل عائقًا خطيرًا أمام إنشاء دولة ليبية تقوم على العدل وسيادة القانون. #ليبيا_برس

2023-03-23 18:30:01

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