محمد الغوج، النقيب العام لأطباء #ليبيا: سنُقدم استقالة جماعية أو نعلن عصيانًا مد

محمد الغوج، النقيب العام لأطباء #ليبيا: سنُقدم استقالة جماعية أو نعلن عصيانًا مدنيًا حال عدم تنفيذ مطالبنا.

ــ وزارة الصحة تُماطل في تسوية مطالبنا ومنها قضية تحسين الأجور، وتوفير وسائل وإمكانيات العمل.

ــ توجد نوايا تهدف إلى تصغير دور الطبيب في المجتمع أو لنقل عزله عنه بشكل نهائي.

ــ العديد من الأطباء صاروا مقتنعين أن مستقبلهم المهني يقتضي منهم البحث عن فرص أخرى خارج البلاد، وهو ما يفسر أن 500 طبيب يسافرون سنويًا نحو بلدان خليجية طلبا للوظائف.

ــ أجور الأطباء لا تتجاوز 300 دولار شهريًا بالنسبة للطبيب العام، في حين يبلغ أجر الأطباء الأخصائيين أو الاستشاريين، أصحاب خبرة 40 سنة في القطاع، حوالي 600 دولار شهريًا.

ــ لم تتحرك أية جهة لحل مشاكلنا، حتى صار من المستحيل الاستمرار في العمل تحت هذه الظروف المخيبة. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-03-23 18:55:54

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