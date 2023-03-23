منظمة رصد الجرائم الليبية، في تقريرها السنوي: – 2022 عام آخر من تغييب العدالة ف

منظمة رصد الجرائم الليبية، في تقريرها السنوي:

– 2022 عام آخر من تغييب العدالة في ليبيا.

– تم تسجيل 561 انتهاكًا خلال 2022، تتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم ضد المدنيين.

– الانتهاكات شملت أكثر من 230 اعتداء ضد المهاجرين في البحر المتوسط وداخل ليبيا.

– الانتهاكات شملت 62 حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني واحتجاز تعسفي لنشطاء ليبيين وصحفيين.

– تم رصد 42 عملية قتل خارج نطاق القانون، واعتداءات طالت 40 متظاهرًا سلميًا، و 5 حالات تعذيب.

– تم رصد مقتل 34 مدنيًا، بسبب الألغام الأرضية أو الهجمات العشوائية، ما يمكن أن يتم تصنيفها “جرائم حرب.

– تم إحالة أكثر من 60 ملف و84 مراسلة بشأن انتهاكات حقوقية في ليبيا إلى الجهات الدولية.

– يجب معالجة التحديات السياسية والعسكرية الناجمة عن تفشي الأسلحة وسيطرة الميليشيات وانقسام المؤسسات الحكومية الليبية.

– استهداف الحكومة الليبية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين الذين يوثقون الانتهاكات والجرائم، يشكل عائقًا خطيرًا أمام إنشاء دولة ليبية تقوم على العدل وسيادة القانون.

#ليبيا_24

2023-03-23 18:46:24

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