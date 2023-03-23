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وقع مصرف ليبيا المركزي، مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، على تشكيل غرفة من

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وقع مصرف ليبيا المركزي، مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، على تشكيل غرفة من الجانبين لمتابعة أوضاع السيولة في البلديات خلال شهر رمضان، وبحسب المركز الإعلامي للحكومة، فقد تم عقد الاتفاق ظهر اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، حيث تم الاتفاق على العمل بطريقة عملية لمتابعة أوضاع السيولة في البلديات ومعالجة أي مختنقات مالية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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