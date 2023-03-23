بعنوان “صرخة العبيد”.. عرض وثائقي يتناول استعباد المهاجرين في ليبيا ببلدة فياجرا

بعنوان “صرخة العبيد”.. عرض وثائقي يتناول استعباد المهاجرين في ليبيا ببلدة فياجراند في إيطاليا رغم محاولات المنظمات الحقوقية منعه.

تم عرض الوثائقي “صرخة العبيد في ليبيا مقابل النفط” يوم الأحد 19 مارس للمخرج والكاتب مايكل أنجلو سيفيرنيني.

بعد عرض الوثائقي جرت مناقشة حول موضوع الهجرة من ليبيا استقطبت مشاركة كبيرة من الجمهور الحاضرين.

الفيلم الوثائقي هو عمل استقصائي في روايتين من القصص الخيالية قدمتهما الطبقة السياسية الإيطالية بما يرضي الاتحاد الأوروبي و”الناتو”.

لم يتم التعرض لأصل المشكلة فكل شيء يتوقف عند ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط حتى السواحل الأوروبية.

يتم مناقشة ما يحدث قبل السواحل الأوروبية بدءًا من الدول الأفريقية المختلفة حتى ليبيا والأساسي بالنسبة للوثائقي هو ماذا يحدث في ليبيا؟.

الجدل الجذري محجوب تمامًا عن الكتلة الغربية حتى لا يفهم الرأي العام ويصبح ضحية لسرد لا يساعد في فهم أو حل ما هو مأساوي بالنسبة للمهاجرين.

الكاتب بدأ رحلته الأخيرة إلى ليبيا في نوفمبر 2022 وتواصل مع الآلاف من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والمقيمين في ليبيا والذين اتصل بهم هو نفسه عبر الإنترنت أو مباشرة.

المهاجرون في ليبيا يتم اعتقالهم وضربهم واحتجازهم قسراً في السجون في انتظار دفع عائلاتهم الفدية لإعادتهم إلى ديارهم.

يُصبح المهاجرين عبيدًا حقيقيين في ليبيا بدون أجر في الأنشطة التجارية المختلفة في ليبيا.

عدد قليل جدًا من المهاجرين في ليبيا يُسمح لهم بالمغادرة بزوارق مطاطية منتفخة بالهواء الساخن بحيث تفرغ بعد أميال قليلة. #ليبيا_برس

2023-03-23 22:34:03

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