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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة إطلاق ” نشرة الأسعار المحلية والعال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة إطلاق ” نشرة الأسعار المحلية والعالمية ” عبر مركز البيانات ومعلومات التجارة بشبكة ليبيا للتجارة، والتي تضمنت ” السلع الغذائية – مواد البناء – المعادن – العملات ” بمناطق متفرقة إضافة إلى نسب الارتفاع والانخفاض، مؤكدة أن الأسعار يتم تحديثها بشكل يومي بعد حصرها من قبل فرق العمل الميداني.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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