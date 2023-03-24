النائب العام يأمر بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية #وردامه لتلاعبهم ب

النائب العام يأمر بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية #وردامه لتلاعبهم بأموال الرواتب.

النائب العام: نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف البيضاء حققت في وقائع تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها.

– المراقب؛ والقائم على إدارة الشؤون الإدارية؛ ومسؤول المراجعة في المراقبة؛ ومراقب الاقتصاد في البلدية؛ تعمدوا تزوير بيانات وثائق رسمية.

– المتهمون سعوا لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم بصرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة.

– المتهمون مكنوا أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية.

– المتهمون منحوا مكافآت لموظفين دون سند قانوني وكرروا صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة. #ليبيا_برس

2023-03-24 03:17:05

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