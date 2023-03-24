النائب العام يأمر بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية #وردامه لتلاعبهم ب

النائب العام يأمر بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية #وردامه لتلاعبهم بأموال الرواتب.
النائب العام: نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف البيضاء حققت في وقائع تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها.
– المراقب؛ والقائم على إدارة الشؤون الإدارية؛ ومسؤول المراجعة في المراقبة؛ ومراقب الاقتصاد في البلدية؛ تعمدوا تزوير بيانات وثائق رسمية.
– المتهمون سعوا لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم بصرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة.
– المتهمون مكنوا أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية.
– المتهمون منحوا مكافآت لموظفين دون سند قانوني وكرروا صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة. #ليبيا_برس
2023-03-24 03:17:05
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