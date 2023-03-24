مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف:
– الجهود السياسية الجديدة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي «فرصة ممتازة» للمُضي قدمًا نحو إجراء انتخابات هذا العام.
– التقيت زعماء ليبيين لإبلاغهم توقعاتنا بشكل مباشر للغاية.
– باتيلي «يرى بوضوح شديد» التحديات، على الرغم من الشكوك بعد أعوام من مساعي حمل القادة السياسيين في ليبيا على القبول بانتخابات قد تنهي سلطتهم.
– على عكس الماضي، فإن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازًا لليبيا».
– على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على «المفسدين» في ليبيا، لكن «ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف».
– المجموعة تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، وتستغل ليبيا بشكل مبدئي «كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها.
#ليبيا_24
2023-03-23 22:56:41
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