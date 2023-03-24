موقع المونيتور الأمريكي يكشف تحركات إدارة بايدن لإعادة فتح السفارة الأمريكية في #ليبيا.

الموقع: إدارة تعمل بايدن بنشاط لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيا بعد ما يقرب من عقد من الزمان.

– بلينكين قال لأعضاء مجلس الشيوخ أمس إن إدارة بايدن تعمل بنشاط لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيا.

– بلينكين رفض إعطاء جدول زمني لموعد إعادة فتح السفارة لكنه أبلغ مجلس الشيوخ أن الإدارة تتابع ذلك.

– في خطة الإنفاق المالي لعام 2024 طلبت وزارة الخارجية تمويل تحت مسمى “مرفق عمليات دعم السفر الدبلوماسي الليبي المُحتمل والعمليات ذات الصلة من أجل وجود أمريكي محتمل”.

– الإدارة الأمريكية تبحث داخليًا وتتشاور مع الكونجرس حول الخطوات نحو إعادة الفتح.

– يجرى الحديث ايضًا عن سفر أكثر انتظامًا وتوسعًا إلى ليبيا وفق ما تسمح الظروف الأمنية.

– الاضطرابات التي شهدتها ليبيا أجبرت الدبلوماسيين الأمريكيين على الانسحاب من البلاد في عام 2014.

– تم إجلاء أكثر من 150 من موظفي السفارة في طرابلس تحت حراسة عسكرية مكثفة إلى تونس. #ليبيا_برس

2023-03-24 04:45:04

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