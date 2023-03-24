بحث السفير الليبي في بلغاريا، أبوبكر سعيد، آخر مستجدات احتجاز الناقلة النفطية بد

بحث السفير الليبي في بلغاريا، أبوبكر سعيد، آخر مستجدات احتجاز الناقلة النفطية بدر، مع وفد من الشركة العامة للنقل البحري، وفريق من مكتب المحاماة المكلف بالترافع عن القضية، وبحسب الحساب الرسمي للسفارة، فقد تم نقاش سبل استرجاع الناقلة، وآخر ما وصلت إليه مراحل القضية، بعد صدور عدة أحكام قضائية تدعم أحقية الدولة الليبية في نقل الناقلة بدر إلى موانئ ليبيا.

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