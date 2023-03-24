وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير:

– تلويح المجتمع الدولي بورقة العقوبات، مكررة وبلا جدوى، وقال بهذا الخصوص «لو افترضنا أن مجلس الأمن جاد في توقيع عقوبات على الأطراف المعرقلة للحل السياسي في ليبيا.

– الدول الدائمة العضوية ستختلف مع بعضها بعضاً بشأن ذلك.

– ماهي الأسماء التي يمكن لمجلس الأمن إدراجها وتوقيع العقوبات عليها رغم وضع الأطراف المحلية كافة شروطاً قد يعدّها البعض تعجيزية أمام إجراء الانتخابات، وإن بدت منطقية من وجهة نظر من يطرحها، أو حظيت بتأييد الموالين له.

– الدبيبة يشترط الاستفتاء على الدستور قبل الذهاب للانتخابات، وفي المقابل يطالب مجلسا النواب والدولة بضرورة تغيير حكومته قبل انطلاق أي خطوة نحو الاستحقاق.

– هذه الدرجة من السيولة في المشهد الليبي يصعب معها تحديد المسؤول عن العرقلة.

– باتيلي طالب الشعب الليبي بمعاقبة المعرقلين بنفسه بعدم التصويت لهم في الانتخابات، بدلاً من انتظار فرض عقوبات عليهم من دول أجنبية.

– هذا دليل مبكر على استبعاد احتمالية فرض مثل هذه العقوبات.

– سبق وأن أدرج مجلس الأمن بعض الشخصيات الليبية على قائمة عقوباته لاتهامهم بـجرائم من بينها تهريب البشر والوقود، والتورط في أعمال قتل؛ لكنهم لا يزالون طلقاء حتى الآن.

#ليبيا_24

2023-03-24 15:21:41

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