وكالة رويترز البريطانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على معظم اليوارنيوم الخام المفقود في #ليبيا.

ــ وكالة الطاقة الذرية عثرت على ما يقرب من 2.5 من اليورانيوم الخام الطبيعي.

ــ الوكالة أجرت تفتيشا يوم الثلاثاء الماضي، ووجدت كمية صغيرة نسبيًا من براميل اليورانيوم المفقود مجهولة المصير.

ــ مفتشو الوكالة لاحظو أن البراميل لم تكن موجودة في الموقع المُعلن للتخزين وقت التفتيش السابق، وقد أعُيدت وتُركت على مقربة من الموقع المعلن.

ــ مفتشو الوكالة أكدوا أن هذه البراميل تحتوي على آثار نفط، أي أنها تم تحميلها على ناقلة نفط، وأعيد نقلها إلى الموقع المُعلن للتخزين. #ليبيا_برس

2023-03-24 22:16:47

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