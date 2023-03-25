الإخواني محمد صوان: مجلسا النواب والدولة فشلا في الوصول إلى أي تسوية في كل المحط

الإخواني محمد صوان: مجلسا النواب والدولة فشلا في الوصول إلى أي تسوية في كل المحطات، وارتفعت وتيرة الغضب الشعبي من مستوى الأداء بهما.

ــ رغم ذلك فإن زوال هذه الأجسام مهما كانت ضعيفة دون وجود بديل، قد يؤدي إلى وضع أكثر هشاشة وتشظٍ.

ــ نحن نعارض فكرة إزالة هذه الأجسام مهما كانت ضعيفة، كونها أجسام مُنتخبة وتمارس مهامها، وفقًا للإعلان الدستوري وتعديلاته.

ــ نؤيد المحافظة على هذه الأجسام؛ لأن إنهاءها سيفسح المجال أمام أي حكومة للبقاء لفترة طويلة، ولا مجال أمامنا لتغييرها.

ــ الوضع في ليبيا يزداد تأزمًا كلما تأخرنا في إيجاد تسوية، ويزداد سوءًا مع ازدياد مستوى التشظي، على الرغم من الجهود التي بُذلت لاحتواء الأزمة أو التخفيف منها. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-03-25 03:03:20

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