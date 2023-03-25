سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، محمد خليفة العكروت: – في رمضان المبا

سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، محمد خليفة العكروت:

– في رمضان المبارك قررت أن أخفف من النشر إلا عند الضرورة، والغضب العارم من هزيمة الفريق الوطني أمام تونس، أثار اهتمامي واستغرابي.

– من ينظر إلى طرقنا وشوارعنا وملابسنا ومحطات وقودنا ومكاتب وزاراتنا ومؤسساتنا ومظهرنا ومخابزنا ومجازرنا وحياتنا ومعيشتنا، استغرب منه أن يغضب لهزيمة فريقنا.

-نحن خائبون في كل شيء متخلفون في كل مناحي الحياة فوضويون في كل مجال من مجالات الحياة مهزومون في داخلنا.

– رؤوسنا منحنية للأرض من بني جلدتنا والمسيطرين علينا والمتحكمين في رقابنا ورزقنا ومصيرنا، لذلك لا عجب ولا غرابة إذا انهزمنا في مباراة كرة قدم.

#ليبيا_24

2023-03-25 01:29:01

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