الإخواني محمد صوان: التقارب بين #تركيا و #مصر مفتاح لحل أزمة #ليبيا.

ــ الموقف التركي ليس بعيدًا عن الموقف المصري بخصوص رفض مبادرة باثيلي، لأن هناك رفضًا لتجاوز الأجسام الشرعية.

ــ #قطر لها مساع مشكورة وواضحة في اتجاه حل الأزمة الليبية، في إطار دبلوماسية التوافقات التي تنتهجها #الدوحة، وحققت نجاحًا في أكثر من ملف.

ــ بعض الدول المتداخلة في الملف الليبي ترى أن من مصلحتها استمرار هذا الوضع المُمزّق ما دامت لا ترى حلاً يحقق مصالحها.

ــ ما يهم بعض الأطراف الدولية هو استمرار تدفق النفط، وما يتعلق بقضايا الإرهاب والقبض على أي مشتبه به، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-03-25 01:42:57

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