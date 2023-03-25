صحيفة وول ستريت جورنال: المؤسسة الوطنية للنفط تقترب من توقيع اتفاقية مع شركة “ها

صحيفة وول ستريت جورنال: المؤسسة الوطنية للنفط تقترب من توقيع اتفاقية مع شركة “هاليبرتون” الأمريكية بقيمة مليار دولار.

ــ الصفقة تُعد واحدة من أكبر الصفقات للشركة الأمريكية، في الشرق الأوسط وشمال #إفريقيا، في السنوات الأخيرة.

ــ المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم عقد اتفاقية أخرى مع شركة “هانيويل” الأمريكية تتعلق ببناء مصفاة في جنوب ليبيا بقيمة 400 مليون دولار.

ــ #الولايات_المتحدة باتت تعترف أن ليبيا أصبحت بيئة صالحة للعمل، ويمكن الاستثمار فيها بشكل أفضل مما كانت عليه قبل سنوات.

ــ المؤسسة الوطنية للنفط تهدف إلى زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا. #ليبيا_برس

2023-03-25 14:15:47

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