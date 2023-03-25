أحال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى الكونغرس إستراتيجية مدتها 10 سنوات لمنع الصر

أحال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى الكونغرس إستراتيجية مدتها 10 سنوات لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في بلدان إفريقية عدة من بينها ليبيا.

وأوضح بايدن من خلال خطته في ليبيا أن الولايات المتحدة ستركز في خطتها طويلة الأمد على إرساء الأساس لحكومة وطنية منتخبة قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد.

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