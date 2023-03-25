كارلو فيدانتسا، عضو البرلمان الأوروبي عن شمال غرب #إيطاليا: يجب عدم السماح بتكرا

كارلو فيدانتسا، عضو البرلمان الأوروبي عن شمال غرب #إيطاليا: يجب عدم السماح بتكرار سيناريو ما بعد القذافي في #تونس.

ــ لا يمكننا أن نتحمل وضعًا مشابهًا لما حدث في #ليبيا ما بعد القذافي، أن يتكرر في تونس.

ــ ما حدث أثناء فترة الربيع العربي يجب أن يجعلنا أكثر براغماتية، لأن البديل سيكون الإخوان المسلمون، وهؤلاء ليسوا نموذجًا لتطبيق سيادة القانون.

ــ جورجيا ميلوني تحدثت عن خطر انفجار قنبلة الهجرة، لكن بعض الدول الأوروبية تشكك في الاتفاقات مع #تونس وليبيا.

ــ لقد تم الاعتراف بالهجرة كقضية أوروبية، وهناك اهتمام جديد بحماية الحدود الخارجية والسياسات التي سيتم تنفيذها في #إفريقيا.

ــ نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور، ومحاكمة المتاجرين بالبشر، وتوقيع اتفاقيات ثنائية، وضمان الإعادة الفعالة للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-03-25 17:22:58

1679764978