أحد ثوار فبراير والقيادي في مجلس شورى ثوار #بنغازي عماد الشقعابي، يروي أحداث #سر

أحد ثوار فبراير والقيادي في مجلس شورى ثوار #بنغازي عماد الشقعابي، يروي أحداث #سرت عام 2011: وعد التي كانت الطبيبة الخاصة بالقذافي، والتي تم ضبطها من قبل عناصر في #تاورغاء، ذكرت لنا أماكن تواجدهم في مجمع القصور الرئاسية بسرت.

ــ وعد كانت المشرفة على تفتيش النساء وقالت إن لديها معلومات كاملة لكن أريد الأمان، وتحدثت مع وسام وقال لي أعطيها الأمان واحصل منها على المعلومات، وبعثتها للنساء في تاورغاء.

ــ وعد أعطتنا خريطة كاملة بمكان منزل المعتصم وأين مفتاح سيارته ومن يسكن في المنزل الذي بجواره، وأين نجد مفتاح سيارته، وأين يوجد ابوبكر يونس جابر، وأين يتنقل المعتصم من مكان لمكان.

ــ وعد ذكرت لنا أنهم أتوا بها لأن لديها خبرة في التمريض، والممرضة أو الدكتور الخاص بالقذافي مات في قصف فأتوا بها لتعالجه ومنحتنا بعدها الإحداثيات.

ــ كانت هناك مصداقية للفتاة، حتى أن مفتاح السيارة التي قالت لنا عليه وجدته حيثما قالت، كان لديها دقة في المعلومات. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-03-25 18:39:28

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