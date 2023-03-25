المبعوث الأممي عبد الله باتيلي: – إذا فشلت الهيئات التشريعية في التوصل لاتفاق ح

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي:

– إذا فشلت الهيئات التشريعية في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب “فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه، ولن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.

– عليهم أن يتوصلوا لهذا الاتفاق في الوقت المناسب، واللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو من أجل إجراء الانتخابات هذا العام.

– بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية.

– الخيارات البديلة إذا لم يتوصلوا لاتفاق، سنتحدث عنها في وقته.

– العديد من الليبيين أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب ومجلس الدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما.

– لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية.

– لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية.

– البعثة الأممية تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.

– اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة.

#ليبيا_24

2023-03-25 12:15:35

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