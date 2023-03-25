وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: #واشنطن تقود شراكة مع #ليبيا و #غينيا و7 دول أخرى في #إفريقيا، لتنفيذ استراتيجية لمدة عشر سنوات، لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

ــ مُلتزمون بتنفيذ الاستراتيجية ونتطلع إلى العمل مع البلدان المُختارة لإنشاء وتنفيذ خطط طويلة الأجل، لبناء القدرة على الصمود وتعزيز جذور الاستقرار ومنع الصراع.

ــ سنأخذ في الاعتبار الدروس الصعبة المُستفادة من عقود انخراط #الولايات_المتحدة في جهود تحقيق الاستقرار، ونطبقها على كيفية مشاركتنا من خلال نهجنا الجديد.

ــ لدينا الآن إطار عمل طموح للمشاركة بشكل خلاق مع شركائنا العالميين، لمنع النزاعات وتعزيز الاستقرار. #ليبيا_برس

2023-03-25 18:01:30

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