رياض الناكوع مؤسس حملة وقفة خوت يكشف تفاصيل اجتماع باشاغا والدبيبة أمس في #مصرات

رياض الناكوع مؤسس حملة وقفة خوت يكشف تفاصيل اجتماع باشاغا والدبيبة أمس في #مصراتة.

الناكوع: باشاغا وإبراهيم وعبدالحميد الدبيبة اجتمعوا أمس الساعة 2:30 ليلاً في مصراتة لمدة ساعتين.

– باشاغا والدبيبة اتفقا على توحيد الصف وإيقاف الهجوم الإعلامي من الطرفين.

– باشاغا والدبيبة اتفقا على حرية التنقل لحكومة الأول في مدن المنطقة الغربية باستثناء #طرابلس.

– باشاغا اشتكى من عقيلة وأنه لم يضعه في حساباته في الحوارات السياسية السابقة والقادمة.

– باشاغا وإبراهيم الدبيبة اتفقا على توحيد الصف ضد عقيلة وقطع الطريق عليه في خارطة الطريق القادمة. #ليبيا_برس

2023-03-25 21:40:00

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