أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية في تقريرها السنوي لعام 2022، تسجيل 561 انتهاكا ت

أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية في تقريرها السنوي لعام 2022، تسجيل 561 انتهاكا تتعلق بارتكاب جرائم ضد المدنيين، موضحة أن الانتهاكات شملت أكثر من 230 اعتداء ضد المهاجرين، و62 حالة اختطاف لنشطاء وصحفيين، و42 ضحية قتلوا خارج نطاق القانون. بالإضافة إلى اعتداءات طالت 40 متظاهرا سلميا، واكتشاف 91 جثة في مقابر جماعية خلال العام الماضي.

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