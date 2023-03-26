باثيلي: أنا على تواصل دائم مع حفتر، وهو يؤيد مبادرتي لإجراء الانتخابات. – من غي

باثيلي: أنا على تواصل دائم مع حفتر، وهو يؤيد مبادرتي لإجراء الانتخابات.
– من غير المقبول رفض المرشحين للرئاسة لأسباب سياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.
– التقيت باشاغا وهو أيضًا أبدى موافقته على مبادرتي.
– مجلسا النواب والدولة فقدا شرعيتهما، وإطالة هذا الوضع يناسبهما لكنه لا يرضي الليبيين.
– لا يوجد تدخل من البعثة الأممية، وندعو مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والقانونية.
– معظم الأطراف الليبية مصممة على الذهاب إلى الانتخابات، وغالبية الليبيين سجلوا أسماءهم في القوائم الانتخابية.
– يجب تهيئة الظروف لتتجاوز العملية الانتخابية التنافسات الداخلية بين مجلسي النواب والدولة. #ليبيا_برس (مقابلة تلفزيونية)
2023-03-26 02:05:27
1679796327
أضف تعليقـك