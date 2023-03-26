باثيلي: أنا على تواصل دائم مع حفتر، وهو يؤيد مبادرتي لإجراء الانتخابات. – من غي

باثيلي: أنا على تواصل دائم مع حفتر، وهو يؤيد مبادرتي لإجراء الانتخابات.

– من غير المقبول رفض المرشحين للرئاسة لأسباب سياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.

– التقيت باشاغا وهو أيضًا أبدى موافقته على مبادرتي.

– مجلسا النواب والدولة فقدا شرعيتهما، وإطالة هذا الوضع يناسبهما لكنه لا يرضي الليبيين.

– لا يوجد تدخل من البعثة الأممية، وندعو مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والقانونية.

– معظم الأطراف الليبية مصممة على الذهاب إلى الانتخابات، وغالبية الليبيين سجلوا أسماءهم في القوائم الانتخابية.

– يجب تهيئة الظروف لتتجاوز العملية الانتخابية التنافسات الداخلية بين مجلسي النواب والدولة. #ليبيا_برس (مقابلة تلفزيونية)

2023-03-26 02:05:27

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