المبعوث الأممي عبد الله باتيلي : – من غير المقبول رفض المرشحين للانتخابات الرئا

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي :
– من غير المقبول رفض المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا لأسباب سياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.
– المشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا يؤيدان خطة لإجراء الانتخابات وأنا على تواصل دائم معهما.
– على مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والقانونية، والمجلسين قد فقدا شرعيتهما، وإطالة هذا الوضع يناسبهما لكنه لا يرضي الليبيين.
– معظم الأطراف الليبية مصممة على الذهاب إلى الانتخابات، وأن غالبية الليبيين سجلوا أسماءهم في القوائم الانتخابية.
– لابد من تهيئة الظروف لتتجاوز العملية الانتخابية التنافسات الداخلية بين مجلسي النواب والدولة.
#ليبيا_24
2023-03-26 01:58:24
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