المبعوث الأممي عبد الله باتيلي : – من غير المقبول رفض المرشحين للانتخابات الرئا

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي :

– من غير المقبول رفض المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا لأسباب سياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.

– المشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا يؤيدان خطة لإجراء الانتخابات وأنا على تواصل دائم معهما.

– على مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والقانونية، والمجلسين قد فقدا شرعيتهما، وإطالة هذا الوضع يناسبهما لكنه لا يرضي الليبيين.

– معظم الأطراف الليبية مصممة على الذهاب إلى الانتخابات، وأن غالبية الليبيين سجلوا أسماءهم في القوائم الانتخابية.

– لابد من تهيئة الظروف لتتجاوز العملية الانتخابية التنافسات الداخلية بين مجلسي النواب والدولة.

#ليبيا_24

2023-03-26 01:58:24

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