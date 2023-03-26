مصادر: إفطار في ‎#طرابلس غدًا الأحد بحضور ‎باثيلي والناظوري والحداد وأعضاء لجنة 5+5 من الطرفين.

سيحضر أيضًا من طرف حفتر؛ وكيل داخلية الحكومة الموازية فرج اقعيم وآمر اللواء 128 معزز حسن معتوق الزادمة وآمر كتيبة طارق بن زياد، عمر امراجع.

سيُشارك أيضًا مجموعة من قادة كتائب المنطقة الغربية.

الإفطار الثاني سيكون في #بنغازي والأخير في #سرت والذي سيتم فيه الإعلان عن تشكيل القوة المشتركة التي طلب الأمريكان تشكيلها كخطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وكالة نوفا الإيطالية كانت قد كشفت عن مفاوضات بشأن تشكيل قوة مشتركة بين حفتر والمنطقة الغربية لإرسالها إلى الجنوب

الفكرة تتمثل مبدئيًا في تشكيل ثلاث كتائب تمثل طرابلس وبرقة وفزان للتدخل في المناطق الجنوبية.

وفق نوفا سيكون قادة هذه الكتائب مسؤولون أمام الحداد والناظوري .

تم مناقشة المقترح قبل أيام في تونس خلال اجتماع لـ”مجموعة العمل الأمنية” حول ليبيا.

الاجتماع جرى بحضور أعضاء 5+5 وباثيلي والحداد والناظوري وسفراء بريطانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وممثلي الاتحاد الأفريقي.

هذه الفكرة كانت محور لقاء قائد القوات الأمريكية “أفريكوم” قبل أيام بالناظوري والحداد. #ليبيا_برس

2023-03-26 03:01:24

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