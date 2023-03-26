عضو مجلس النواب علي التكبالي: إذا اتفق حفتر والدبيبة على إقصاء سيف القذافي فلن ت

عضو مجلس النواب علي التكبالي: إذا اتفق حفتر والدبيبة على إقصاء سيف القذافي فلن تكون النتيجة مقبولة لأنصار الأخير ولكثير من القوى الوطنية التي تصر على فتح المجال للجميع، وأن يكون الصندوق هو الفيصل.

– حفتر والدبيبة مستعدان لتوفير الظروف الملائمة والآمنة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي، بحكم سيطرتهما على القوى المسلحة شرق وغرب البلاد.

– استبعد توافق الدبيبة وحفتر على تنازل أحدهما للآخر، مقابل ضمانات وشروط.

– كل شيء متاح في السياسة، وكانت هناك مؤشرات من قبل على وجود تواصل بين حفتر والدبيبة عبر مقربين منهما، لكن يظل هناك العامل الشخصي.

– وعي الليبيين وحده الكفيل بوقف أي صفقات تحاول الطبقة السياسية الراهنة تمريرها لضمان تقاسم ثروات البلاد فيما بينها.

– هذا الوعي هو الكفيل أيضاً بوقف مخططات الدول الغربية لتنصيب أية شخصية ينحصر دورها في المطالبة بإخراج عناصر فاغنر.

– الشخصيات الجدلية تحاصر المشهد الانتخابي بسبب اعتمادهم على قوى فاعلة على الأرض.

– هذه الشخصيات تعتمد على تشكيلات مسلحة وقبائل لا يمكن تجاوزها، إلى جانب الماكينة الإعلامية الخاصة بكل منها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-26 03:46:56

1679802416