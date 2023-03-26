شركة البريقة لتسويق النفط تعتذر من المواطنين عن نقص الوقود في الزاوية وطرابلس

الشركة: واجهنا ظروف صعبة خارجة عن إرادتها تمثلت في عدم استطاعة ناقلتي وقود من الدخول لميناء الزاوية بسبب سوء حالة البحر.

– هذا الأمر تزامن مع عدم جاهزية كميات وقود كانت مبرمجة للتحويل من مصادر محلية.

– م معالجة الوضع باستئناف التزويد فجر الأمس بدخول ناقلتي وقود لميناء الزاوية وجهوزية خزانات مصفاة الزاوية لتحويل كميات المنتج المبرمجة سابقاً.

– تم رفع معدلات الضخ عبر أنابيب وإمدادات الوقود إلى خزانات مستودع طرابلس لتعويض الفاقد إضافة إلى استمرار التزويد من الناقلة أنوار أفريقيا الراسية بميناء طرابلس.

– كميات الوقود متوفرة حاليًا و تصل الى ما يزيد عن 128 مليون لتر

– ندعو أصحاب المحطات التابعة لشركتي الشرارة الذهبية، و خدمات الطرق السريعة التي تواجه صعوبة في التزود او التي تحجم عن التزود لتغليب المصلحة العامة و التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة. #ليبيا_برس

2023-03-26 04:50:19

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