عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط: الشخصيات الجدلية نفسها ستخوض السباق الرئ

عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط: الشخصيات الجدلية نفسها ستخوض السباق الرئاسي المنتظر عندما يحل موعده.

– هذه الشخصيات ستخوض الانتخابات رغم وجود عديد من الشخصيات الوطنية المشتغلة بالسياسة، التي تحظى بقبول شعبي.

– الانتخابات الحقيقية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

– هذا المبدأ قد يغيب عن الانتخابات المقبلة وسنجد شخصيات تقرر خوض السباق بميزانية قليلة لا تصل إلى مائة ألف دينار ليبي.

– سيدخل آخرون بميزانية تقترب من المليار دينار، ليضمنوا فوزهم بالغنيمة الكبرى، وهي رئاسة ليبيا.

– أستبعد أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة فيما يتعلق بالتوافق بين النواب والدولة حول المواد الخلافية، المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة.

– كتلة من أعضاء مجلس الدولة سترفض مقترح عقيلة بالسماح لمزدوجي الجنسية بخوض السباق، على أن يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الثانية خلال 15 يوماً إذا فاز بالاستحقاق. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-26 04:28:13

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