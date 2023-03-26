عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة: القاعدة الدستورية لم تذكر شروط الترشح للرئاسة، عم

عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة: القاعدة الدستورية لم تذكر شروط الترشح للرئاسة، عملاً بسياسة ترحيل المشكلة والهروب إلى الأمام.

ــ مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ستكون أهم التحديات التي ستواجه لجنة “6+6” المكلفة بوضع القوانين الانتخابية.

ــ مجلس النواب لم يعلن عن الزمن المحدد للجنة “6+6” لإنجاز عملها ومتى ستبدأ عملها تحديدًا.

ــ مبادرة باثيلي لم تكن وفق أي أساس قانوني، وهدفها الضغط علي المجلسين لإنجاز عملهما.

ــ حكومة الوحدة الوطنية المُنتهية الولاية لن تُشرف على الانتخابات المقبلة بأي حال من الأحوال.

ــ هذه الحكومة كانت من ضمن الظروف القاهرة التي أفشلت العملية الانتخابية في 24 ديسمبر 2021.

ــ حكومة باشاغا غير مُعترف بها من المصرف المركزي، ولا تملك أي موارد، وبالتالي لن تستطيع تمويل العملية الانتخابية.

ــ لابد من وجود حكومة يكون هدفها الأول والأخير إجراء الانتخابات فقط، لأن الوضع معقد للغاية. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-03-26 12:40:43

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