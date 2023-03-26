عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، يُجددون في بيان لهم، رفضهم للتعديل الدستوري الـ13، ويؤكدون عدم مشاركتهم في تشكيل لجنة “6+6”.

البيان: لجنة “6+6” بلا أساس دستوري وستقود لتعميق الانقسام واستمرار الفوضى.

ــ لا يجوز تفويض لجنة من 6 أعضاء للبت في وضع أساس دستوري وقانوني لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ــ التعديل الدستوري الـ13 مُخالف للوائح مجلسي “النواب والدولة” الأمر الذي أدى إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

ــ نرفض إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وفق ما ورد في التعديل المعيب، لأنه أمر لا يقبله عقل ولا منطق.

ــ ندعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، وفق أساس دستوري سليم، بعيدًا عن صياغات مفبركة ورهن مصير الوطن بمطامح ضيقة. #ليبيا_برس

2023-03-26 14:24:30

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