المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: – تحسن العلاقات بين تركيا ومصر لها ف

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن:

– تحسن العلاقات بين تركيا ومصر لها فائدة حيوية ستنعكس بالإيجاب على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة.

– زيارة وزير الخارجية “مولود تشاووش أوغلو” إلى القاهرة كانت مثمرة؛ حيث نوقشت قضايا مثل شرق المتوسط وليبيا وتعيين السفراء، لافتا إلى أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى طبيعتها استغرق وقتا بعد 11 عاما من الجمود.

– تعيين سفراء بين البلدين سيحدث في المدى القريب، مضيفا أن هناك تحركا بطيئا من الجانب المصري وعملية تطبيع العلاقات سوف تشهد تسارعا من الآن فصاعدا وأن تركيا تحاول خلق أرضية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين.

#ليبيا_24

2023-03-26 15:48:50

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