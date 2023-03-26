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قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، إن القاعدة الدستورية لم تذكر شروط الترشح للر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، إن القاعدة الدستورية لم تذكر شروط الترشح للرئاسة، عملاً بسياسة ترحيل المشكلة والهروب إلى الأمام، مشيرة إلى أن مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ستكون أهم التحديات التي ستواجه لجنة «6+6» المكلفة بوضع القوانين الانتخابية، فمجلس النواب لم يعلن عن الزمن المحدد للجنة «6+6» لإنجاز عملها ومتى ستبدأ عملها تحديدًا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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