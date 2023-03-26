رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لصحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية:

– أحظى بدعم كل من حكومة الوحدة ، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، ولدينا خطط لجذب الاستثمار وتعزيز الإنتاج.

– نتمتع بالدعم مما سمح بإعادة الإنتاج النفطي إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، ويمكنني السفر إلى أي مكان في ليبيا – الجنوب، والشرق والغرب وشمال البلاد وإلى أي مكان كما أعمل مع جميع الأطراف.

– هذا النوع من الدعم مهم جدا للمؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة الإنتاج وتحسينه.

– هدفنا هو رفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات.

– سيتم مراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وهناك صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار جرى توقيعها في يناير مع شركة «إيني» الإيطالية لتطوير حقل غاز بحري كدليل على إحراز تقدم، وسنرى المزيد من هذه المشاريع الكبيرة في ليبيا.

– التغييرات المخطط إدخالها على النظام المالي للاستثمار في مجال النفط والغاز، ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

– تم إنشاء إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز بهدف تصدير المزيد من الموارد الطاقوية إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا.

#ليبيا_24

2023-03-26 17:33:02

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