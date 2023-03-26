قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنّ التغييرات المخطط لها في النظا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنّ التغييرات المخطط لها في النظام المالي للاستثمارات في النفط والغاز ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على إنشاء إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز، بهدف تصدير المزيد إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا باعتبار ليبيا تزود أوروبا بنحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بحوالي 2% من طلب القارة.

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