استنكر وزير الصحة بحكومة باشاغا “عثمان عبد الجليل” صرف حكومة الدبيبة لنحو 7 مليا

استنكر وزير الصحة بحكومة باشاغا “عثمان عبد الجليل” صرف حكومة الدبيبة لنحو 7 مليارات دينار لجهاز الإمداد الطبي بين عامي 2021 – 2022، رغم افتقار المستشفيات العامة لأبسط الاحتياجات.

وطالب عبد الجليل ضرورة وضع ضوابط حقيقية لممارسة عمل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة في الوقت الحالي غائبة ولم تضع الآلية لمراقبة الجودة في القطاع الخاص.

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