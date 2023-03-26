غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:

– الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد، وتدخل في علاقات مصالح مع جماعات الجريمة المنظمة.

– شبكات تهريب المخدرات عابرة للحدود، وبالتالي لا يمكن مواجهة أخطارها فقط داخل الحدود الوطنية فحسب.

– معاناة المنطقة العربية من الأزمات مثل الأزمات الإقليمية كسوريا وليبيا واليمن، والتطورات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، والوضع في أفغانستان الدولة التي تعد مصدراً للمخدرات وتمثل نحو 80% من إنتاج الأفيون العالمي.

#ليبيا_24

2023-03-27 00:00:03

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