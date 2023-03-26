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اجتماع وفد القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية و اللجنة العسكرية 5+5

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اجتماع وفد القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية و اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة في فندق ريكسوس بـطرابلس مع بعوث لأمم المتحدة عبدالله باتيلي ، وعدد من الشخصيات والقيادات بالعاصمة طرابلس
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#afrigatenews





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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