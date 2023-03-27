عاجل // مصادر: – انتهاء اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية من المنطقتين الشرقي

#عاجل // مصادر:

– انتهاء اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بالاتفاق على تكوين لجنة أمن داخلي مشتركة لتبادل المحتجزين من الطرفين.

– استكمال الاجتماعات على أن يكون الاجتماع القادم في بنغازي

– ضرورة إيجاد حكومة موحدة واستكمال مشروع المصالحة الوطنية

– الاتفاق على إيقاف الاقتتال والحرب والاستمرار في الحوار

– الوحدات العسكرية ستساهم في تأمين الانتخابات ودعم إجرائها هذا العام

– ضمان الجميع الالتزام بالاتفاق الذي يخرج من سلسلة الاجتماعات بالخصوص.

– رفض المجتمعون بالإجماع لأي اجتماعات تقودها شركة HD التي تديرها من جنيف وتدعو فيها شخصيات ليبية.

#ليبيا_24

2023-03-27 02:44:31

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