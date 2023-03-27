رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أحمد حمزة: – نُرحب بكل الجهود الرامية إلى تو

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أحمد حمزة:

– نُرحب بكل الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بما يُسهم في توحيد جهودها للقيام بمهامهم المُناطه بهم.

– كما نُرحب بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وكذلك مساعي وجهود المبعوث الأممي عبدالله باثيلي التي تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية والانتقال إلى مرحلة التسريح والتدريب وإعادة الادماج للفصائل والتشكيلات المسلحة، وتهيئة الظروف الأمنية لإجراء الإنتخابات وضمان حماية العملية الانتخابية بكافة مراحلة وأطرافها.

#ليبيا_24

2023-03-27 04:00:23

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