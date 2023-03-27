مصادر: وفد حفتر وقادة المجموعات المسلحة في #طرابلس اتفقوا على تكوين لجنة أمن داخ

مصادر: وفد حفتر وقادة المجموعات المسلحة في #طرابلس اتفقوا على تكوين لجنة أمن داخلي من الجانبين لتبادل المحتجزين من الطرفين.

تم الاتفاق على إيقاف الاقتتال والحرب والاستمرار في الحوار.

تم الاتفاق على مساهمة الوحدات العسكرية في تأمين الانتخابات ودعم إجراؤها هذا العام.

تم الاتفاق على ضمان الجميع الالتزام بالاتفاق الذي يخرج من سلسلة الاجتماعات بالخصوص.

تم التأكيد على ضرورة إيجاد حكومة موحدة واستكمال مشروع المصالحة الوطنية.

تم التأكيد على استكمال الاجتماعات على أن يكون الاجتماع القادم في #بنغازي.

رفض المجتمعون بالإجماع أي اجتماعات تقودها منظمة HD التي تديرها من #جنيف وتدعو فيها شخصيات ليبية. #ليبيا_برس

2023-03-27 04:29:10

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