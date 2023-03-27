موسى الكوني، خلال أعمال قمة الأمم المتحدة للمياه في #نيويورك: نحن أكثركم عطشًا، فـ #ليبيا ومنطقة الصحراء الكبرى تُعاني من عدم وجود المياه مطلقًا.

ــ ليبيا تُعاني فقر شديد في المياه، مثل الدول التي تحدها شرقًا وغربًا وجنوبًا.

ــ ليبيا حاولت خلال فترة النظام السابق إيجاد الحلول لحفر الآبار في قلب الصحراء، لنقل المياه الجوفية إلى الشمال، إلا أن هذه الشبكة لم تحل المشكلة بشكل جدري.

ــ النهر الصناعي يجب أن يضخ عكسيًا، أي لأبد من تحلية مياه البحر حتى يضخ هذا النهر من الشمال إلى الجنوب ليروي عطش الصحراء، وفقرها بالمياه.

ــ نخشى أن تقوم الحروب في المستقل على مصادر المياه نتيجة الزيادة السكانية في العالم. #ليبيا_برس

2023-03-27 13:06:12

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