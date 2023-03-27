بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #ليبيا: السلطات الليبية والقوات الأمنية والم

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #ليبيا: السلطات الليبية والقوات الأمنية والمليشيات المسلحة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ــ السلطات في ليبيا تقمع المعارضة، وحالة حقوق الإنسان متدهورة في البلاد.

ــ الجماعات المسلحة المتورطة في مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي والاتجار والعنف الجنسي خارج إطار المساءلة.

ــ الأجهزة الأمنية، تُقيّد الحق في التجمع وتكوين الجمعيات، لضمان الطاعة وترسيخ القيم والمعايير التي تخدم مصالح شخصية، والمعاقبة على انتقاد السلطات وقياداتها.

ــ الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والأمنية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتوحيد البلد، أبعد ما يكون عن التحقيق.

ــ على الحكومة الليبية التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفقًا للمعايير الدولية. #ليبيا_برس

2023-03-27 15:22:43

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