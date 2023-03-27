وكيل وزارة الخارجية الاسبق حسن الصغير:

– ما يزعج حسني بي ليس الدعم بحد ذاته بل احتكار الدولة للدعم على المحروقات.

– هذا لا يجعل له نصيب من مليارات يرى لنفسه حق في اكتنازها.

– هو لم يطالب طيلة عقود برفع الدعم عن السلع الاستهلاكية التي يتاجر بها وكون ثروات من الدعم عليها من خلال جزئيتي المضاربة بالاسعار والاتجار بفارق العملة بالدولار .

– استمرار الدولة في دعم المحروقات واحتكارها لتوريد هذه السلعة دون غيرها يحرم حسني من اكتساب المليارات يعني حسني يغني على ليلاه وليس على ليل المواطنين .

– هذا لا يعني بأنني داعم بالمطلق لاستمرار الدعم على المحروقات فهذه ستنتهي لا محالة لكن يجب أن تنتهي بسلطة قوية تستطيع ضبط وتنظيم هذه السلعة وسوقها.

– تخيل بأن ترفع الدولة الدعم عن المحروقات وتسلمنا لأمثال حسني لنعيش ذات المعاناة في الوقود والكهرباء والمحروقات كالتي نعيشها في السلع الغذائية والملابس وغيرها.

– إلغاء الدعم لا يكون قبل وجود سلطة قوية وقادرة ومنضبطة تستطيع لجم أمثال حسني وتستطيع إخضاعهم لسلطة القانون والانضباط وليس شبح سلطة يتحكم بها هو وأمثاله.

#ليبيا_24

2023-03-27 14:09:29

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