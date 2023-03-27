أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بعدد من قادة ا

أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، على ضرورة المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم، مع الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.

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