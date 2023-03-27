بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #ليبيا: عناصر مجموعة فاغنر والقوات المسلحة ا

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #ليبيا: عناصر مجموعة فاغنر والقوات المسلحة العربية الليبية استخدموا الألغام أثناء وجودهم جنوب #طرابلس، عام 2019.

ــ مقاتلو فاغنر ارتكبوا جرائم حرب متمثلة في القتل والتعذيب والمعاملة القاسية.

ــ حققنا في انتهاكات قام بها مرتزقة من #تشاد و السودان والاتحاد الروسي و #سوريا وبلدان أخرى في #ليبيا.

ــ الهجوم على الكلية العسكرية في #طرابلس، يرقى إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب، ولابد من تحديد المسؤول عنه. #ليبيا_برس

2023-03-27 16:24:18

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