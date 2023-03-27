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سافرت بعثة المنتخب التونسي ظهر اليوم الإثنين بإتجاه مدينة بنغازي في رحلة خاصة، ت

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سافرت بعثة المنتخب التونسي ظهر اليوم الإثنين بإتجاه مدينة بنغازي في رحلة خاصة، تحضيراً لمواجهة المنتخب الليبي، برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا – الكوت ديفوار 2024. وسيلاقي نسور قرطاج فرسان المتوسط، مساء يوم غد الثلاثاء بملعب شهداء بنينة.
#الحدث_الليبي

سافرت بعثة المنتخب التونسي ظهر اليوم الإثنين بإتجاه مدينة بنغازي الليبية في رحلة خاصة، تحضيراً لمواجهة المنتخب الليبي، برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا – الكوت ديفوار 2024. وسيلاقي نسور قرطاج فرسان المتوسط، مساء يوم غد الثلاثاء بملعب شهداء بنينة.

#الحدث_المغاربي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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